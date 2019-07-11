2019/07/11 | 18:52
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لجنة تكشف توصيات قرار حل ازمة السكن وتؤكد: يقضي على العشوائيات في البلاد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية محمد شياع السوداني، الخميس، عن توصيات قرار حل ازمة السكن ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لجنة تكشف توصيات قرار حل ازمة السكن وتؤكد: يقضي على العشوائيات في البلاد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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