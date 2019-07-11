لجنة تكشف توصيات قرار حل ازمة السكن وتؤكد: يقضي على العشوائيات في البلاد

2019/07/11 | 18:52

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية محمد شياع السوداني، الخميس، عن توصيات قرار حل ازمة السكن ا...

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