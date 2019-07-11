نائب: جهات بعثية بدعم خارجي تعقد الاجتماعات لتصفير قضايا العيساوي والهاشمي

2019/07/11 | 18:52

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف البناء كريم عليوي، الخميس، وجود جهات وصفها بالبعثية تعقد الاجتماعات وتقدم المبادرات...

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