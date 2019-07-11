2019/07/11 | 18:58

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مصدر يمني: السيطرة على مواقع عسكرية لتحالف العدوان في جيزان

السيطرة على عدد من المواقع العسكرية شرق الدود في جيزان بعملية

هجومية للجيش واللجان

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