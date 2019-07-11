2019/07/11 | 18:58

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"بلومبيرغ": تراجع الطلب على خدمات تموين السفن بميناء الفجيرة

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن الطلب على خدمات تموين السفن في

ميناء الفجيرة الإماراتي، تراجع بعد سلسلة الهجمات على ناقلات النفط

التي شهدتها منطقة الخليج العربي خلال الشهرين الماضيين.

ونقلت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها عن تجار نفط، توقعاتهم

باستمرار تراجع الطلب على خدمات تموين السفن في الموانئ القريبة من

مضيق هرمز، وخاصة ميناء الفجيرة الإماراتي، مؤكدين أن مالكي ناقلات

النفط يتجنبون إرسال سفنهم إلى مركز التزود بالوقود الرئيسي في

الشرق الأوسط بسبب تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة.وأرجع مات ستانلي، وهو وسيط كبير في شركة "Star Fuels" في دبي، سبب

تراجع الطلب على خدمات تموين السفن في الميناء الإماراتي، إلى

ارتفاع تكاليف التأمين على ناقلات النفط ضد مخاطر الحرب، متوقعا أن

"تزداد الأوضاع سوءا قبل أن تبدأ في التحسن".

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