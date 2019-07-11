2019/07/11 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، بالوثائق التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن التي صوت عليها البرلمان اليوم.

وصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن التي صوت عليها البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن التي صوت عليها البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).