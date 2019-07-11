سلطات جبل طارق تعتقل قبطان ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

2019/07/11 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأن سلطات جبل طارق، أوقف قبطان ناقلة النفط الإيرانية وشخصا آخر من دون توجيه تهم لهما.

ونقل موقع “RT” عن الشرطة إيقاف “المسؤول عن الناقلة (غرايس1) وقبطانها، بناء على العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا”، مشيرة إلى أنها “صادرت وثائق وأجهزة إلكترونية كانت على متن الناقلة”.

يتبع ..

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