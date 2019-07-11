عبدالمهدي يامر بفتح تحقيق في اعتداء مسلحين على رئيس الوقف الشيعي

2019/07/11 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الخميس، بفتح تحقيق فوري في حادثة اقتحام مسلحين لمبنى تابع لديوان الوقف الشيعي، والاعتداء بالضرب على رئيس الديوان يوم الأربعاء.

وقال ديوان الوقف الشيعي (مؤسسة رسمية تعنى بتنظيم الأمور الدينية للشيعة)، في بيان، إن رئيسه علاء الموسوي، وعددا من مدراء الديوان تعرضوا لاعتداء بالضرب من مسلحين مثلمين في دار الضيافة ببغداد.

وأفاد بيان الديوان، أن المجموعة المسلحة صادرت أسلحة من عناصر الأمن المكلفين بحماية الدار ورئيس الديوان، دون تفاصيل.

والخميس، قال مكتب عبد المهدي في بيان، إن عبد المهدي أكد أن الأجهزة الأمنية تتعقب وستحاسب وفق الدستور والقوانين كل من تسوّل له نفسه التجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها والمواطنين .

واستنكر رئيس الوزراء الاعتداء الذي حصل على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد .

ووفق البيان، أمر عبد المهدي بـ فتح تحقيق فوري ، ودعا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى دعم الإجراءات الأمنية الهادفة إلى فرض القانون والتكاتف للوقوف صفا واحدا لحماية هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها ومواطنيها .

وأبدى عبد المهدي رفضه التجاوز على هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها سلوك مرفوض ولا يمكن السكوت عنه .

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