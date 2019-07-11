إصابات بانفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة في مدينة القامشلي شمالي سوريا

2019/07/11 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المصادر أن "سيارة يعتقد أنها مفخخة انفجرت قرب كنيسة في حي الوسطى بمدينة القامشلي شمالي سوريا ما أسفر عن وقوع إصابات".وأضافت أن "الحي تقطنه غالبية من السريان والأرمن".

انتهى.ص.هـ.ح.

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