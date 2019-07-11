مجلس البصرة: الشركات النفطية لم تلتزم بقرار تشغيل العمالة المحلية لغاية الآن

2019/07/11 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اكد مجلس محافظة البصرة، الخميس، عدم التزام معظم الشركات النفطية الاستثمارية بقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوظيف العملة المحلية بنسبة 50% من ملاكاتها لحل أزمة البطالة.وقال عضو المجلس مجيب الحساني في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإلزام الشركات النفطية والاستثمارية بتوظيف 50% من العملة العراقية ضمن […]

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