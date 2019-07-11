المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين تحتويان أدوية بشرية معدة للتهريب في أم قصر

2019/07/11 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط حاويتين محملتين بأدوية بشرية، معدة للتهريب في ميناء أم قصر.

وأوضحت الهيئة في بيان، انها تمكنت بناءً على معلومات من شعبة التراخيص، واستخبارات ميناء أم قصر الشمالي، واستنادا الى قرار قاضي تحقيق محكمة ام قصر، والمتضمن تشكيل لجنة مشتركة، من ضبط حاويتين، تحتوي الاولى على صناديق أدوية بشرية، مخبأة خلف أدوات صحية، بينما احتوت الثانية على مادة المعكرونة، وبداخلها أدوية بشرية، مشيرة الى تنظيم محضر أصولي من قبل اللجنة المشكلة، بغية عرض القضية على قاضي تحقيق ام قصر.

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