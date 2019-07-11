"الفيفا" يشدد العقوبات على الحوادث العنصرية

2019/07/11 | 19:08

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ضاعف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من مدة "الحد الأدنى" للحظر بسبب الحوادث العنصرية، إلى 10 مباريات، وسوف يبدأ في دعوة اللاعبين الذين

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