العمل تبحث مع نقابات العمال والصناعات الاستعدادات للبدء بحملة تفتيش كبرى

2019/07/11 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان، اليوم الخميس، اجتماعا مع اتحاد الصناعات العراقي واتحاد نقابات العمال في العراق بحضور مدير

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