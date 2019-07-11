مجلس كربلاء يعلن عن الخطة السنوية في تقسيم موازنة 2019 بين الاقضية والنواحي

2019/07/11 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس محافظة كربلاء المقدسة، الخميس، على الخطة السنوية الخاصة بالموازنة الاستثنائية لعام 2019 الجاري، معلنا عن آلية جديدة في توزيع الأموال.وقال رئيس المجلس علي المالكي في مؤتمر صحفي، ان "مجلس المحافظة وبعد اضافة بعض الفقرات على الموازنة الاستثنائية وتعديل بعضها صادق عليها مع اعطاء الاولوية لقطاع الامن والصحة والتربية والكهرباء".

وأضاف، انه "لأول مرة تقسم الموازنة بين الاقضية والنواحي حسب نسبة السكان ووفقا لدائرة التخطيط في المحافظة، مبينا أن قضاء المركز والذي بلغت نسبته بحسب عدد السكان 43.86% خصص له مبلغ 16 مليار و787 مليون دينار عراقي، وقضاء قضاء الحسينية بلغت نسبته 12.58 % وخصص له أربع مليارات 810 مليون".

وأوضح، أن "قضاء الحر 19.7% وخصصت له 7مليارات 556 مليون، وقضاء عين التمر بلغت نسبته 5% وخصص له مليارين 750 مليون، بينما بلغت نسبة قضاء الهندية 9.64% وخصص له مبلغ 3 مليار 688 مليون، وقضاء الجدول الغربي بلغت نسبته 7.9 وخصص له مليارين و712 مليون، فيما بلغت نسبة ناحية الخيرات 4.73 وخصص لها مليار و810 مليون".



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