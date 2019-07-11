2019/07/11 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اتفق الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، خلال اجتماعهما على اختيار مرشح لمنصب محافظ كركوك بالاتفاق مع المكونات الأخرى.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار البرواري لـ/SNG/، ان “الإتفاق على محافظ كركوك موجود، خصوصا بعد الانتهاء من حكومة الاقليم ووزارة العدل، فالديمقراطي والاتحاد اتفقا على موضوع محافظ كركوك”.وأضاف البرواري ان “الكتل السياسية اتفقت أيضا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزبان الكرديان يحسمان جدلا بشأن محافظ كركوك) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزبان الكرديان يحسمان جدلا بشأن محافظ كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).