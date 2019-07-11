روسيا تستعيد أطفالا من سجن بغداد

2019/07/11 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت روسيا، بالتنسيق مع العراق، عملية ترحيل جديدة من بغداد لأطفال متشددات روسيات محكومات في العراق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

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