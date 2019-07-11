مؤسسة ألمانية: تمارين الاسترخاء مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

2019/07/11 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مؤسسة القلب الألمانية إن تمارين الإسترخاء تتمتع بفائدة كبيرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث إنها تحارب التوتر النفسي الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

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