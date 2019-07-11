وزير النقل يتراس اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في اجتماعها الثاني والعشرين

2019/07/11 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي ، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء اتحادت القطاع الخاص واعضاء اللجنة.وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والتي شملت المشاكل والمعوقات التي تواجه مديرية المرور العامة وامانة بغداد في مجال النقل والتجارة ، وقد اصدرت اللجنة عدة قرارات […]

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