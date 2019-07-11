أصحاب أكشاك كسبة يتظاهرون في ميسان ويطالبون بوضع حلول إستراتيجية لأوضاعهم

2019/07/11 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجى اللامي / ميسان - العراق

خرج العشرات من متظاهري الأكشاك في تظاهرة سليمة للمطالبة بوضع حلول إستراتيجية لحالتهم.



ويقول أحد المتظاهرين الكسبة ( نوار عقيل ) نحن شباب كسبة اصحاب عوائل لدينا محلات اكشاك الخارجة من حدائق وكازينوهات شارع دجلة محلاتنا من عشر سنوات الى ثلاث سنوات موجودة في هذا المكان وهذه الاكشاك غير متجاوزه على الارصفة داخل الكازينوهات.



وتابع قائلا "بأن مدير البلدية" الاستاذ خالد عويطر" قبل عام ونصف بلغنا بإزالتها كونها غير رسمية نحن في وقتها راجعنا البلدية أكثر من ثلاثة كتب رسمية خاطبنا بلدية العمارة بأن تكون هذه الاكشاك المعدودة رسمية بعقد من قبل بلدية العمارة ونحن على استعداد لتسديد اي مبلغ وحاضرين لكافة الإجراءات القانونية من اجل ان تكون هذه الاكشاك اصولية رسمية بعقد رسمي من البلديه او مزايده لكنه لم يتم الاستجابة على طلبنا المتكرر اكثر من 3 مرات للبلدية.



وأضاف قبل 3 ايام جاء مدير البلدية وتم " تهديم" اكشاكنا لاننا غير رسميين وللعلم نحن نراجع من اجل ان تكون هذه المحلات اصولية لكن مدير البلدية الاستاذ خالد عويطر يرفض ولم يستجيب لنا ونتفاجىء من قبل مدير بلدية العماره يسمح لغيرنا قبل شهرين لانشاء اكشاك جديده تم انشاها قبل 15 يوم اما نحن الفقراء اصحاب العوائل غير موظفين نخاطب البلدية بكتب رسمية (منذ سنه ونصف ) اكثر من 3 كتب ولم تتم الاستجابة علينا ويسمح لغيرنا بموافقه وعقد اصولي لبناء اكشاك جديده ونحن تم ازالة اكشاكنا قبل 3 ايام.



ويشير نحن أصحاب الاكشاك الخارجة من حدائق وكازينوهات شارع دجلة علما أننا أصحاب عوائل كبيرة ولا يوجد معين غير هذه الاكشاك ونحن أصحاب شهادات سبق وان قدمنا طلب الى مدير بلديات ميسان بأن تكون اكشاكنا من ضمن إجراء قانوني بعقد مع البلدية ولم تتم الاستجابة من قبلهم وتم ازالة على محل وأخر لم يهدم لانها تابعة الى اشخاص معنية اما الفقراء اصحاب العوائل قاموا "بتهديم" اكشاكهم دون اي تعويض .

وفي السياق نفسه يقول المواطن (حكيم حيدر ) نحن ابناء محافظة ميسان والان نحن امام مجلس محافظة ميسان نطالب بحقوقنا لدينا كشك من سنة ونصف نراجع بلدية العمارة ولم تتم الموافقة علينا بأن تكون اكشاكنا رسمية نحن في ذمتنا عوائل لا توجد لدينا وظيفة مصدر رزقنا فقط هذه الاكشاك التي تم تهديمها من قبل مدير بلدية العمارة.واضاف " لقد" هدموا " محلاتنا وتم انشاء محلات جديدة وبعقد رسمي أصبحت مثل المبايعات الفقير لا إحد يستجب له ولا يسمحوا بأن تكون اكشاكنا رسمية بالرغم اكثر من 3 مرات نراجع البلدية بأن تكون محلاتنا رسمية لكن لم تتم الاستجابة والذي اثارنا قبل شهرين تتم الموافقة على انشاء اكشاك جديدة وقبل 15 يوم انشاء هذه الاكشاك الجديدة اما نحن قبل 3 الايام تم تهديم محلاتنا بدون انسانية نحن اصحاب عوائل رزقنا فقط على هذه المحلات نطلب من مجلس محافظة ميسان ان ينظرون لنا بعين الابوة والرحمه الفقير يتهدم مشروعة ولم تتم الموافقة عليه رسميا اما غيرنا تابعين لاشخاص تتم الموافقة عليهم رسميا وبعقد رسمي.

نائب رئيس مجلس محافظة ميسان الاستاذ ( جواد رحيم الساعدي ) رد على المتظاهرين قائلا " في محافظة ميسان عدد من المواطنين مهنتهم عن طريق الاكشاك وخصوصا في شارع دجلة يعتبر الشارع الرئيسي في مدينة العمارة لا نريد قطع رزق المواطن لكن من ضمن السياقات المعمول بها قانونيا تحدثنا مع السيد مدير بلدية العمارة مرتين بخصوص بأن يكون اجراء واقعي واجراء منصف لاصحاب المحلات اما بأيجاد البديل القريب أو بأجراء عقود حسب علمنا وحسب ما أتضح لنا من قبل اصحاب الاكشاك لا يوجد لديهم اي مانع بإجراء العقد بشكل رسمي وتأخذ البلدية مبالغها ومستحقاتها بشكل قانوني رسمي هذا الأمر لا يوجد به اي اشكال لان لا نريد التجاوز على القانون وفي نفس الوقت لا نريد ان نظلم المواطنين اما ايجاد البديل القريب المناسب أو صياغة عقود لاصحاب الاكشاك ان يستمروا بعملهم بشكل قانوني ورسمي ولا يكونوا مهددين واكدنا على ان لا يكون لبعض على حساب آخر.



وأضاف "هناك من لديه تأثير أو منتمي إلى جهة معينة هذه الامور غير مقبوله اخلاقيا ودينيا اما القانون يطبق على الجميع أو اما يستثني الجميع ان شاء الله ستكون لدينا مخاطبة بهذا الامر مع السيد مدير البلدية" خالد عويطر" والجهات المعنية ونحاول في جهد الامكان نجد الحل المناسب بدون اي ظلم للمواطنين خصوصا اصحاب الاكشاك حاليا.

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