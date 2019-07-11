2019/07/11 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب، جلسة اليوم الخميس، إلى يوم السبت الموافق 20 تموز الجاري.

وقال مصدر برلماني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب رفع جلسته المنعقدة اليوم، إلى يوم السبت الموافق 20 تموز 2019"، مشير

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها اليوم الخميس، على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن.

وقال مصدر برلماني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان صوت على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن".

وكا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يعلن استكمال اجراءات استجواب وزير الزراعة بمخالفات مالية وادارية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يعلن استكمال اجراءات استجواب وزير الزراعة بمخالفات مالية وادارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).