2019/07/11 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة مهدد بغرامة 100 الف دولار بسبب ثلاثة اندية بالدوري الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/11 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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