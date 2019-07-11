طلال يقدم طلباً رسمياً لرئاسة البرلمان لتحديد موعد استجواب وزير الزراعة

2019/07/11 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قدم النائب عن كتلة الحكمة المعارضة محمود ملا طلال، طلباً الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد استجواب وزير الزراعة.

وقال طلال {للفرات نيوز} انه" استكمل جميع اجراءات استجواب وزير الزراعة صالح حسين الحسني".واضاف انه" قدم طلباً رسمياً لرئاسة المجلس لتحديد موعد الاستجواب".وكان النائب عن كتلة الحكمة المعارضة محمود ملا طلال قد كشف لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية امس الاربعاء، عن تقدم طلب رسمي لرئاسة البرلمان لاستجواب 4 وزراء، منوها الى اكتمال ملف أحد الوزراء والذي سيتم استجوابه قريباً.انتهى

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