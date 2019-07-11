مجلس ديالى:الحشد نجح بإكمال أطواق حمرين وقطع الطريق أمام تسلل داعش

2019/07/11 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الخميس، عن اكمال الحشد الشعبي اطواق بحيرة حمرين الامنية، مؤكدا أن تسلل عناصر تنظيم “ داعش” الارهابي بات مستحيلا.وقال الحسيني في تصريح لـوكالة “المعلومة” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الحشد الشعبي نجح بإكمال خطة الاطواق الامنية الثلاثة حوض بحيرة حمرين(65كم شمال شرق بعقوبة) والتي

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