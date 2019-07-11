الحشد يفكك معملا للعبوات وسيارة مفخخة وأحزمة ناسفة في صحراء الجزيرة

2019/07/11 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الخميس، من تفكيك وتطهير معمل للعبوات الناسفة وسيارة مفخخة وعدد من الأحزمة الناسفة فص صحراء الجزيرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن الهندسة العسكرية للواء 33 في الحشد الشعبي تمكنت خلال عمليات “إرادة النصر” من تفكيك وتطهير معمل للعبوات الناسفة و سيارة مفخخة وعدد من الأحزمة الناسفة في

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