2019/07/11 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر (ابو مهدي المهندس)، اليوم الخميس، مقر اللواء ٤٤ لبحث سبل السيطرة على صحراء الحضر جنوب الموصل بعد انتهاء عمليات ارادة النصر و التوزيع الاستراتيجي لمسك المنطقة بشكل محكم و سد الثغرات.يذكر ان قوات الحشد الشعبي والجيش انطلقت الاحد الماضي 7/ 7/ 2019 بعملية “إرادة النصر” لملاحقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس يزور مقر اللواء ٤٤ لبحث سبل السيطرة على صحراء الحضر جنوب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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