الخارجية التركية: العراق لابد ان يطهر من منظمة بي كا كا الإرهابية

2019/07/11 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة … اكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، اليوم الخميس، أن بلاده اتفقت مع حكومة بغداد على ضرورة تطهير كامل الأراضي العراقية من منظمة ” بي كا كا” الإرهابية.وذكر جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع وفد عراقي رفيع، إن “الاجتماع مع الوفد العراقي يأتي في إطار التحضير للوثيقة […]

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