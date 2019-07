فيديو.. عمدة باريس تستقبل رئيس كوردستان بشكل ودي خاص

2019/07/11 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، مباحثات مع عمدة باريس بشأن التعاون الثنائي.

I’m pleased to visit Mayor of Paris @Anne_Hidalgo in her office and discuss cooperation between Erbil & Paris.



I’m glad to see that Notre Dame recovery & reconstruction efforts are well underway after fire destroyed a portion of this historic landmark earlier this year.



pic.twitter.com/zgnNHlZTfl

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) July 11, 2019

من جهته نشرت عمدة باريس على صفحتها بتويتر لحظة استقبال بارزاني

Enchantée de recevoir le président Nechirvan Barzani @IKRPresident, au nom de l’amitié entre @Paris et le Kurdistan irakien, après notre rencontre à #Erbil en avril dernier.



cc @PKlugman pic.twitter.com/xbgZgsjP4u

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 11, 2019

