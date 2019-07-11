صالح: تصويت البرلمان لاقرار قانون حقوق شهداء سبايكر خطوة على طريق الانتصار

2019/07/11 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ان تصويت البرلمان لاقرار قانون حقوق شهداء سبايكر خطوة على طريق الانتصار.وقال صالح في تغريدة على حسابه تويتر: “تصويت مجلس النواب اليوم لاقرار قانون حقوق شهداء مجزرة سبايكر، يمثل خطوة على طريق الانتصار لذكرى الشهداء وإنصاف عائلاتهم الكريمة المضحية”.

واضاف: “نشكر كل من أسهم في إقرار القانون الذي كان لرئاسة الجمهورية شرف إعداده و تقديمه الى مجلس النواب.



والرحمة والخلود للشهداء”.

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