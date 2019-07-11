2019/07/11 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقطع فيديو يظهر مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين وهي تنبض بالحياة وتعج بالحركة حتى ساعات الفجر الأولى بفضل التواجد الأمني للحشد الشعبي والقوات الأمنية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو … تكريت أمان حتى الفجر برعاية الحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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