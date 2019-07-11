2019/07/11 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نطالب ان يكون تصويت الناخبين بالبطاقة البايومترية حصرا لضمان سلامة الانتخابات وتوفير مستوى مقبول من الشفافية في اجراء العملية الانتخابية ، ونحذر من عواقب اعتماد التصويت بالبطاقة الالكترونية القديمة لإمكان استخدامها بالتصويت من غير صاحبها الأصلي ، بل قد تتضاعف المخاطر لاحتمال شراء كميات كبيرة منها واستغلالها في التزوير والتلاعب بارادة الناخبين ونتائج الانتخابات .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحمداوي:نطالب بحصر تصويت الناخبين بالبطاقة البايومترية لضمان سلامة الانتخابات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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