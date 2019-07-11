العثور على مقبرة جماعية ضمت رفاة 18من ضحايا داعش في شمال غرب الموصل

2019/07/11 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في شرطة نينوى عن العثور على مقبرة جماعية ضمت رفاة 18 من ضحايا داعش الارهابي في ناحية القيرون ضمن قضاء سنجار 110كم شمال غرب الموصل ” وقال المصدر لوكالة وطن للانباء ان”قوات الجيش العراقي عثرت على المقبرة وسلمت الجثث الى الطب العدلي الشرعي بالموصل “/انتهى

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