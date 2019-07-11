المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يصدر قرارات وتوجيهات بشان ملفات تتعلق بعقد شراكة نفطي واسترداد الاموال ومتابعة المطلوبين مع الشرطة الدولية

2019/07/11 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الخامسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.وناقش المجلس بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله ، حيث استمع المجلس الى ايجاز قدمته وزارة النفط بخصوص عقد الشراكة بين ( شركة ناقلات النفط العراقية ) و ( الشركة العربية البحرية لنقل البترول ) […]

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