2019/07/11 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، بإقرار مجلس النواب مشروع قانون حقوق ذوي شهداء مجزرة سبايكر التي ارتبكتها عصابات داعش الارهابية بعد أحداث سقوط مدينة الموصل.وقال صالح في تغريدة له على تويتر “ان تصويت مجلس النواب اليوم لاقرار قانون حقوق شهداء مجزرة سبايكر، يمثل خطوة على طريق الانتصار لذكرى الشهداء وإنصاف عائلاتهم الكريمة المضحية”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يشيد بإقرار مجلس النواب مشروع قانون حقوق ذوي شهداء مجزرة سبايكر) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يشيد بإقرار مجلس النواب مشروع قانون حقوق ذوي شهداء مجزرة سبايكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).