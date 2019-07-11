مجلس ديالى يعلن اتخاذ قرار ينقذ 70 الف طالب

2019/07/11 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… أعلنت لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى، الخميس، بان عام 2019 سيشهد اكبر حملة لبناء المدارس في تاريخ المحافظة.وقال نائب رئيس لجنة التربية في المجلس، احمد الربيعي لـ /المعلومة/، إن “مجلس ديالى قرر بناء 105 مدارس بتمويل من ميزانية تنمية الاقاليم وبكلفة اجمالية تزيد عن 74 مليار دينار بدء تطبيقه على […]

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