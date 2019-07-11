اشتباك بالأيدي بين مدير مطار النجف الجديد ومدير العمليات

2019/07/11 | 20:20

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن اشتباكا بالأيدي اندلع بين مدير مطار النجف الجديد ومدير العمليات في المطار.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خلافا نشب بين مدير مطار النجف الجديد عيسى الشمري ومعاونه مدير العمليات في المطار عناد الزاملي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الخلاف حدث بسبب توزيع الصلاحيات التي سحبها المدير الجديد من الزاملي"، مبيناً أن "الخلاف بدأ بارتفاع الصوت بينهما وتطور للتدافع، قبل أن يتدخل الموظفين الذين تمكنوا من إنهاء الشجار".

بغداد اليوم _ المثنى

طالب محافظ المثنى أحمد منفي جودة وزارة المالية بشمول 4 شرائح من ذوي المهن الصحية والطبية بمخصصات الخطورة.

وقال جودة في كتاب رسمي موجه إلى وزارة المالية، ردا على "كتاب منها تضمن ابعاد العناوين (فيزياوي، كيميائي، بايلوجي

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بيانا بشأن صلاحية الأدوية، داعية وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "بعض المؤسسات الاعلامية تسارعت الى تناقل معل

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، الخميس، مراكز التطوع باستقبال جميع المفسوخة عقودهم من مختلف الاعمار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الشمري، وجه اليوم، مراكز التطوع باستقبال جميع المفسوخة عقودهم من

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