2019/07/11 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت وزارة النقل اليوم الخميس أن وزيرها عبد الله لعيبي بدأ فعليا بخطوات توسعة شارع المطار وازالة الحواجز.وقال بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي أجرى وزير النقل استطلاعا جوياً لمداخل مطار بغداد الدولي بصحبة الفريق المشكل بالامر الديواني برئاسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..



وزير النقل بدأ فعليا بتوسعة شارع المطار وكالة خطوة برس.

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