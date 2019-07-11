2019/07/11 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية تحقيق الادلة الجنائية، اليوم الخميس القبض على أربعة مطلوبين عن قضايا مختلفة خلال مراجعتهم المديرية.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه أنها “تمكنت من تنفيذ عدد من اوامر القبض بحق (٤) مطلوبين بقضايا متنوعة خلال الأسبوع الحالي وذلك بالاعتماد على قواعد بيانات النافذة الموحدة أثناء مراجعتهم المديرية لترويج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأدلة الجنائية تصطاد أربعة مطلوبين وكالة خطوة برس.

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