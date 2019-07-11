مسؤول محلي يكشف احصائية ضحايا طريق الموت في ديالى

2019/07/11 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف رئيس مجلس ناحية العظيم في محافظة ديالى محمد العبيدي، الخميس، عن حصيلة ضحايا طريق الموت خلال النصف الاول من 2019.وقال العبيدي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “طريق كركوك- بغداد المار بناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) هو طريق الموت نظرا لارتفاع معدلات الحوادث المؤسفة والتي بلغت ارقام مرعبة في السنوات الاخيرة”.واضاف العبيدي […]

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