مجلس مكافحة الفساد يصدر قرارات مهمة حول تصدير النفط واسترداد الاموال ومتابعة المطلوبين مع الانتربول

2019/07/11 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الخامسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ان المجلس “ناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، حيث استمع المجلس الى ايجاز قدمته وزارة النفط بخصوص عقد الشراكة بين (شركة ناقلات النفط […]

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