سامح عسكر - هل الإسلام بعث للعالم أجمع أم للعرب فقط؟

2019/07/11 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر سؤال: هل الإسلام بعث للعالم أجمع أم للعرب فقط؟قلت: الإجابة ستكون من ثلاثة جوانب:الأول: أن الإسلام بعث للعرب فقط بنص القرآن الواضح، قال تعالى " وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها"..[الشورى : 7] و "كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها "..[الأنعام : 92]أم القرى هي مكة أو البتراء أو مولد الرسول أيا كان هو، ومن حولها أي القرى التي ح......

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