حامد الحمداني - في الذكرى الحادية والستين/ ثورة 14 تموز المجيدة عام 1958 وانجازاتها

2019/07/11 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني في الذكرى الحادية والستينثورة 14تموز المجيدة عام 1958 وإنجازاتهاحامد الحمداني 11/7/2019 لم تكن ثورة 14 تموز 1958 المجيدة حدثاً آنياً على الإطلاق، بل كانت في الحقيقة نتيجة تراكم كمي هائل من التناقضات بين الحاكمين والمحكومين عبر أربعة عقود من الزمن امتدت منذُ الاحتلال البريطاني للعراق إبان الحرب العالمية الأولى حتى قيام الثورة.ل......

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