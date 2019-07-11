فلاح أمين الرهيمي - بمناسبة الذكرى الواحد والستين لثورة 14/ تموز/ 1958 الجسورة

2019/07/11 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي من أجل أن يتحقق الأمل المنشود ...وتغمر الفرحة قلوب المعذبين ...لابد للألم أن يرحل ويزول ...لأنه ألم المخاض ...المتوهج بالمرارة والألم ...ونعيق غراب البين ...من وراء هذه الأزمنة السوداء ...التي استباحت في اغنياته ...قوافل المحرومين والمظلومين ...يشربون الصدى ...في تثاؤب العذاب وزحام الوجوه البائسة ...ينسخون أيامهم في ضياع الأمل ...وينطلق صوت الشاعر المتفجر يغرد للشعب لحن الحياة ...لقلو......

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