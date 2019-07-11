طقس تموز: اللهيب يتمدد وموجة حرارة مقبلة .. وهذا مصدرها

2019/07/11 | 20:28

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سومر نيوز: بغداد..



تشير مصادر الرصد الجوي إلى ثبات درجات الحرارة خلال اليوم ويوم غد الجمعة وارتفاع في بعض المناطق, ليطرأ...

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