2019/07/11 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Yj0a4ksazJ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نيران النفايات تلتهم كرفاناً تابع لبلدية البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نيران النفايات تلتهم كرفاناً تابع لبلدية البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).