هواوي تسعى في استخدام المعالجات الروسية في أجهزتها

2019/07/11 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن هواوي تجري مفاوضات مع العديد من شركات التكنولوجيا الروسية لإنشاء مشاريع مشتركة واستخدام تكنولوجياتها، ما سيساهم في زيادة مبيعات الشركة الصينية في السوق الروسية.وقال المصدر، أن "هواوي أجرت اتصالات مع شركة روسية تدعى Elbrus، وهي شركة متخصصة في المعالجات وصاحبة نظام التشغيل المعروف Alt، إلى جانب عدد من البرامج المتعلقة بتطوير معدات أمن البرمجيات المعلومات.

وأضاف، إن "هواوي مهتمة باستخدام معالج Elbrus في أجهزتها، بما في ذلك الخوادم، لكن المصادر أشارت إلى أن المفاوضات ما تزال في مرحلة مبكرة".

وتابع، ان "العملاق الصيني أجرى محادثات مع Basalt SPO، المطور الروسي لمنصة برمجيات إضافة للمعالجات.



وتريد هواوي استخدام المعالجات الروسية في أجهزتها والخوادم الخاصة بها".

وأشار الى، إن "هواوي كثفت من وجودها في السوق الروسية بعد أن حظرت واشنطن على شركات التكنولوجيا الأمريكية التعامل مع الشركة الصينية لدواع أمنية".



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