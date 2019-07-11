2019/07/11 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، باخماد حريق خلف مستشفى كمال السامرائي وسط بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “ناراً اندلعت بين مستشفى ابن النفيس للقلب ومستشفى كمال السامرائي لأطفال الأنابيب كادت أن تلتهم الأخير من الخلف”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “فرق دفاع مدني الكرادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق خلف مستشفى وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق خلف مستشفى وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق خلف مستشفى وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).