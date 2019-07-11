2019/07/11 | 20:31

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الزراعة توسعنا بالمساحات المزروعة لمحصول الماش لسد حاجة السوق

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن التوسع في المساحات المزروعة من

محصول الماش وذلك لزيادة الإنتاج المحلي وتأمين الأمن الغذائي

للبلد.وقالت الوزارة في بيان ، إن "المساحات المقررة لزراعة الماش بلغت (

46790 ) دونماً للخطة الزراعية الصيفية لموسم 2019"، موضحة أن

"المساحات توزعت على المحافظات وحسب طرائق الإرواء ( 2542 صلاح

الدين ، 11400 ديالى ، 4391 الانبار ، 3987 بغداد الكرخ ، 500 بغداد

الرصافة ، 1065 بابل ، 550 كربلاء المقدسة ، 704 النجف الاشرف ،

8153 واسط ، 1470 الديوانية ، 288 المثنى ، 10730 ذي قار ، 1000 ميسان

، 10 البصرة ) دونماً".وأكدت أن "الغلة الزراعية المتوقعة للمحصول هي ( 200 ـ 350 ) كيلو

غرام للدونم الواحد ، ويزرع في عروتين ( ربيعية وخريفية )".

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