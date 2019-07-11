تعرف على أسعار ومواصفات هواتف “آيفون” القادمة

2019/07/11 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سرّب موقع Wccf Tech المتخصص بشؤون التقنية بعض المعلومات المتعلقة بأسعار ومواصفات هواتف “آيفون” المنتظر طرحها صيف العام الجاري.وأشار الموقع إلى أن أسعار هواتف “آيفون” المنتظرة من المفترض أن تبدأ من 989 دولارا، وهذا السعر على الأغلب سيكون ثمن هاتف iPhone 11R.أما هاتف iPhone 11 فمن المفترض أن يصل سعره إلى […]

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