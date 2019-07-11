2019/07/11 | 20:32

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الاعلان عن مقترح نيابي لإضافة 100 ألف دينار لرواتب المتقاعدين شهريا

أعلنت النائب عن كتلة الفتح منى الغرابي، العمل على مقترح لصرف مبلغ

مالي لرواتب الموظفين شهريا لتحسين أحوالهم المعيشية.وقالت الغرابي، في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، إن “شريحة

المتقاعدين التي افنت حياتها وسنين عمرها في خدمة الدولة لحد هذه

اللحظة لم تضمن لهم الدولة الحياة الكريمة فعانت التهميش والعوز

والحرمان بسبب قلة رواتبهم التي لاتسد رمق العيش”.وأضافت، “اعددنا مقترح قانون تعديل قانون الموازنة لإنصاف شريحة

المتقاعدين بالتعاون مع مستشار البرلمان هاتف الركابي”، مطالبة رئاسة

المجلس “بأدراجه على اقرب جدول أعمال للمجلس”.وأوضحت “وضعنا نصا بمنح شريحة المتقاعدين في كافة انحاء العراق مبلغا

شهريا قدره ١٠٠ الف دينار يضاف الى رواتبهم اعتبارا من صدور هذا

القانون”.وأكدت أن “هذا حق مشروع لهم من الدولة وانسجاما مع النصوص الدستورية

التي كفلت العيش السليم والحياة الكريمة ومحاربة الطبقية”.

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