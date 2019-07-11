فلسطين تسعى لاستيراد النفط العراقي

2019/07/11 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه ،الخميس، إن حكومته تسعى لاستيراد البترول من العراق، وتكريره في إحدى الدول العربية.

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