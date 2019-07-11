2019/07/11 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكد مراسل “خطوة برس” في مجلس النواب اليوم الخميس أن “البرلمان أنهى قراءة تقرير اللجنة المالية بشأن استضافة وزير المالية والسيد مدير شركة سومو النفطية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يقرأ تقرير استضافة وزير المالية ومدير شركة سومو..



(وثائق) وكالة خطوة برس.

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